حبس تشكيل عصابى بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه الإجرامي فى التنقيب عن الآثار، حيث تم ضبط المتهمين داخل أحد العقارات بدائرة القسم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، من إلقاء القبض على عاطلين، مقيمان بدائرة القسم، وذلك بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ملك أحدهما، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 3 متر - أدوات التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.