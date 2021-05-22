بدء امتحانات مدارس التمريض بالدقهلية اليوم وتستمر حتى 31 مايو

الدقهلية شريف الديب

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم السبت، امتحانات مدارس التمريض وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن امتحانات الصف الثالث للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بدأت من اليوم السبت الموافق 22/5/2021م وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 31/5/2021م ويبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعتين فترة واحدة يوميا.

وأضاف مكي، فى تصريحات صحفية، أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة طالبات التمريض أثناء أدائهن الامتحانات واللواتى وصل عددهن إلى 798 طالبة حيث يتم عقد الامتحانات بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى وبها 36 لجنة ومدرسة الإمام محمد عبده وبها 17 لجنة.

وأشار إلى توفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان الامتحانات من وجود إشراف صحى واطمئنان على الحالة العامة للطالبات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى داخل اللجان ومراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى.

وأكد تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية وتلقى البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال إى حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.