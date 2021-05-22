بث مباشر.. اتولد بدون أطراف وتفوق على الجميع فى الجرافيك بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، مع شاب من ذوي الهمم من قرية انشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، يدعى رضا شوقي عامر 27 عاما، ولد بدون أطراف، لكنه استطاع أن يتحدى إعاقتهُ ويتفوق على نفسه فى مجال الجرافيك.

ويقول رضا عامر لـ"اليوم السابع"، أنه مر بظروف عائلية لم يستطع بسببها أن يلتحق بالتعليم الجامعي، بعد حصوله على الثانوية الأزهرية، وأنه بدأ يتعلم مهارات علي جهاز كمبيوتر ، مضيفا أنه تعلم تصميم الجرافك من خلال دورات أونلاين ، حتي رفع من مهاراته الخاصة في هذا المجال ،مضيفا أنه يمارس الرياضة ايضا ، لتقوية عضلاتها و يتعلم مهارات الدفاع عن النفس .