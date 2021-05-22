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أسعار الخضروات.. الكوسة 1.5- 4 جنيهات للكيلو

السبت، 22 مايو 2021 01:39 م
أسعار الخضروات.. الكوسة 1.5- 4 جنيهات للكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 22-5-2021، استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، بحسب ما أعلنت عنه شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
 
وقال ناصر الصعيدي تاجر بسوق العبور إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، أسعار الفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، الكوسة لتتراوح بين 1.5-4 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.  
 
 
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار تتراوح البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو،  وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيها للكيلو،وترواح سعر الجزر بين 3 - 5،  وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات ، واستقرت أسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو. 
 
 
وأشار الصعيدي إلى أن أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.

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