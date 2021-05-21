أسعار الخضروات .. الطماطم 1.5-3.5 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 21-5-2021 في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر، وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيها للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، الكوسة لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.