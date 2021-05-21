اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات .. الطماطم 1.5-3.5 جنيها للكيلو

الجمعة، 21 مايو 2021 02:27 م
أسعار الخضروات .. الطماطم 1.5-3.5 جنيها للكيلو سوق الخضار -أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 21-5-2021 في سوق الجملة بـ 6 أكتوبر، وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيها للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5،  أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.
 
واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه. 
 
واستقرت أسعار الفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البسلة  2.5-5 جنيهات، الكوسة لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو.

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة