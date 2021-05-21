توريد 286 ألفا و350 طن قمح لشون وصوامع الغربية وكفر الشيخ

المحافظات - عادل ضرة – محمد سليمان

أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 122712.324 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة فى 22 صومعة وهنجر وشونة، بعد أن تم توريد 3038.496 طن قمح .

وأوضح أبو هاشم، فى بيان له، أن شون البنك الزراعى استقبلت حتى الآن 41236.588 طن قمح، وتوريد 40750.454 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 40725.282 لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.

وفى كفر الشيخ، قال عادل الهابط ،مساعد وكيل وزارة التموين والمتحدث الرسمى للمديرية، إن 20 موقعاً بقرى ومدن المحافظة تسلمت 163638 طن و 173 كيلو أقماح، حتى صباح اليوم الجمعة، مؤكداً أن ال20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ،ويتلقى تقرير يومى من غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.