الداخلية تنفذ 2126 حكما قضائيا خلال مداهمات أمنية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (4) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة)، بحوزة 4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وضبط (1) قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ (2126) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار شن الحملات.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.