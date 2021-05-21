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أخبار × 24 ساعة.. طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 21 مايو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

 

التعليم تعلن إجراءات التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل

التعليم تعلن فتح باب التقدم للأول الابتدائى ورياض الأطفال 1 يونيو إلكترونيا

الرعاية الصحية تعلن تسجيل 7 منشآت صحية بـ3 محافظات بالاعتماد والرقابة الصحية

طقس حار غدا بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة

الحكومة تنفى تحصيل رسوم نظير الدفع الإلكترونى عند سداد مستحقات الخدمات

وزير التعليم: أكثر من 150 تخصصا جديدا يضاف لنظام التعليم الفنى قريبًا

وزيرة الصحة: تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا بأرض المعارض..و600 فرد يقدمون الخدمة

"الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا

الصحة تعلن وصول أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح سينوفاك بفاكسيرا غدا

التعليم: تأجيل امتحان من تظهر عليه أعراض مرضية للدور الثانى بالدرجة الفعلية

اختيار هالة زايد رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لدورة جديدة

وزارة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للاطلاع على كتيب "هنتعلم بورصة"

التضامن تؤكد انتظام صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

 


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