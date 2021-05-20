اليوم السابع
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اختيار هالة زايد رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لدورة جديدة

الخميس، 20 مايو 2021 06:04 م
اختيار هالة زايد رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لدورة جديدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، لدورة جديدة مدتها عامين، لتصبح مصر رئيسًا للمكتب التنفيذى لدورتين على التوالى.

وجاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذى لأعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، ووزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذى.

وأوضح "مجاهد" أن انتخاب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب جاء بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع، حيث تم الموافقة عليه بإجماع من قِبل أعضاء المكتب، نظرًا لجهودها المبذولة في رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أي تحديات صحية.

وأضاف "مجاهد" أنه تم خلال الاجتماع أيضًا اختيار مصر عضو دائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لأول مرة في تاريخ المكتب التنفيذي، حيث أكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس دور مصر المحوري والريادى فى الوطن العربى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أعربت عن تقديرها للسفيرة هيفاء أبو غزالة، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والوزراء أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر لرئاسة دورة جديدة للمكتب، وكذلك اختيارها عضو دائم بالمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون بين جميع الدول العربية بما يساهم فى توفير الأمن الصحى لجميع الشعوب العربية وبما يعود بالنفع والازدهار على جميع البلدان.

ومن جانبهم، توجه وزراء الصحة العرب أعضاء المكتب التنفيذي بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان المصرية، لرئاستها المتميزة للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، ومتابعتها الحثيثة لجدول أعمال المكتب التنفيذي بالرغم من تحديات مواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الدورات الـ 52 و ال 53 والـ  54 ، والـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب، فضلاً عن تقديمها الدعم الدائم والمستمر لجميع الدول العربية خاصة التي تعاني من تحديات.

ويُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تولت رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته السابقة خلال الفترة  من 2019 حتى 2021.


الصحة

وزراء الصحة العرب

فيروس كورونا

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