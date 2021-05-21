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أجواء الفرحة تعم قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار برعاية مصرية.. فيديو

الجمعة، 21 مايو 2021 02:04 ص
أجواء الفرحة تعم قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار برعاية مصرية.. فيديو مسيرة دعم للفلسطينين
أ,ش,أ

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علت أصوات التكبيرات والتهليل فى كل مدن قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية.

 

ورصدت وكالة الأنباء الفلسطينية، خروج الفلسطينيين فى قطاع غزة - مع تمام الساعة الثانية (بتوقيت فلسطين) وبدء سريان التهدئة - إلى الشوارع بشكل عفوى وسط تكبيرات من فوق أسطح البنايات السكنية والمساجد وفى الشوارع، بالتزامن مع إطلاق مفرقعات وأعيرة نارية؛ للتعبير عن نصرهم على الاحتلال الذى انكفأ مع صمود أبناء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وجابت مركبات مختلف مدن ومخيمات القطاع وهى تطلق أبواقها تعبيراً عن الفرح بوقف إطلاق النار فى القطاع.

وكانت أعلنت مصر، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة برعاية مصرية؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو بتوقيت فلسطين.

وأكدت مصر بأنها ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

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