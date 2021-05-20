يحافظ على صحة القلب والدماغ.. تعرف على فوائد النوم العميق

كتبت مروة هريدى

يلعب النوم العميق دور حيويا في صحة المخ ويساعد في إزالة "النفايات" من الدماغ، التي تحتوى على بروتينات سامة يمكن أن تؤدي إلى أمراض التنكس العصبي، لذا فإن له العديد من الفوائد على الجسم وخاصة على الصحة العقلية، فالحصول على قدر كافى من النوم ليلا، يحسن مزاجك ويلعب دورا في تقوية جهازك المناعى، بالإضافة الى الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، طبقا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا"،

ومن أبرز فوائد النوم العميق على الصحة الآتى:

1. الحفاظ على صحة الدماغ:

يساعد في التخلص من النفايات ويمكن أن يكون مهماً بشكل عام للحفاظ على صحة الدماغ أو الوقاية من الأمراض العصبية، حيث يكون التخلص من النفايات أكثر فعالية بشكل ملحوظ أثناء النوم العميق.

2. الوقاية من التنكس العصبي

دورة النوم والاستيقاظ تؤثر في الخلايا العصبية التي قد ينتج عنها الإصابة بمرض التنكس العصبى والخرف، لأنها تدعم الوصلات العصبية، التي تمكن خلايا الأعصاب من التواصل، مما يؤدي إلى تعزيز القدرة على التعلم وترسيخ الذكريات.

3. الحفاظ على العظام والعضلات

تفرز الغدة النخامية هرمون النمو البشري عند النوم العميق، والذى يساعد ذلك جسمك على إصلاح العضلات والأنسجة الأخرى، كما يسهم النوم العميق في دعم هرمون النمو لمساعدة عظامك على النمو.

4. تعزيز الجهاز المناعي

النوم يحفز جهاز المناعة لديك، وبالتالي يحميك من الأمراض المختلفة، ويساعد اللقاحات على العمل داخل جسمك.

5. الحفاظ على صحة القلب

يساعد النوم العميق على ضبط عمل الدورة الدموية وبالتالي يحمى من أمراض القلب وتصلب الشرايين ويحسن من الدورة الدموية ويضبط مستويات ضغط الدم ويحمى من السكتة الدماغية.