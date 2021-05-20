محافظ كفر الشيخ: تركيب 3 تانكات أكسجين بالمستشفيات

كفر الشيخ محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تركيب 3 تانكات أكسجين بمستشفيات حمات مطوبس، وحميات كفر الشيخ وصدر كفر الشيخ، بسعة 11000 لتر لكل منهم، ويحتوى كلا منهم على 2 مبخر سعتهما 120 متر مكعب في الساعة، و240 متر مكعب فى الساعة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتوفير الأكسجين بكميات كافية داخل المستشفيات التى تتعامل مع مرضى كورونا، مشيداً بالتعاون بين وزارة الصحة والمحافظة.

وأشرف جمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على تركيب تانك الأكسجين بمستشفى حميات مطوبس، بسعة 11000 لتر، مؤكداً اهتمام ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على إمدادات الأكسجين تتم بانتظام بالمستشفيات دون أى معوقات.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه جارٍ تركيب القواعد الخرسانية تمهيدا لتركيب خزانات بعدد من المستشفيات الأخرى مثل كفرالشيخ العام ودسوق العام وحميات دسوق وسيدى سالم المركزى وسيدى غازى المركزى، وفى انتظار توريد الخزانات لتركيبها على الفور لضمان استمرار توافر الأكسجين على مدار 24 ساعة، حرصا من المحافظة ووزارة الصحة على الارتقاء بالخدمة الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وأضافت سلام، إنه توجه بالشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على متابعته المستمرة وتوجيهاته، لتوفير كميات من الأكسجين الاحتياطية حرصاً على حياة المرضى، مشيدة بالإدارة الهندسية بمديرية الصحة، لحرصها الدائم على الصيانة الدورية والمستمرة للأجهزة الطبية وشبكات وتانكات الأكسجين بالمستشفيات وتحركها على الفور حال حدوث أى مشكلة.