أطعمة صحية يجب إضافتها لنظامك الغذائى.. منها البروكلى والزبادى

كتبت مروة هريدى

الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة أصبح مهما جدا للوقاية من الأمراض والعدوى، لذلك من المهم تناول أطعمة صحية وإضافتها إلى نظامنا الغذائي بشكل يومي مثل الخضراوات والفاكهة والمكسرات وتجنب الأطعمة المصنعة التي تزيد السعرات الحرارية لدينا، ويشير موقع "فوود تى في" إلى 7 أطعمة صحية يمكن إضافتها للوجبات بشكل يومي لتحقيق أقصى استفادة.

- فيما يلى.. 7 أطعمة صحية يمكنك إضافتها إلى وجباتك اليومية:

1- الزبادي

معروف عن الزبادى أنه غنى بالعناصر الغذائية وله العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوى على الكالسيوم المفيد لصحة عظامنا، كما أنه يعزز الصحة بشكل عام لاحتوائه على بكتيريا البروبيوتيك الصحية.

2- البيض

يحتوى البيض على العديد من الفوائد الصحية، حيث تشير دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن العناصر الغذائية في البيض تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3- عين الجمل

المكسرات واحدة من أهم العناصر الغذائية التي يجب تضمينها لنظامنا الغذائي بشكل يومي، ووفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية فإن الجوز (عين الجمل) غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعد أفضل بالنسبة لك من الدهون المشبعة، كما أنه مضاد قوى للالتهابات التي تحافظ على صحة الأعضاء الداخلية.

4- الشوفان

يعد تناول المزيد من الشوفان طريقة بسيطة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها والمعروف بفائدتها لصحة الأمعاء، ولخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم والحفاظ على نسبة السكر ويمنحك شعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول لأنه مصنوع من الحبوب كاملة، حيث لا يحتوي الشوفان العادي على سكر مضاف مما يجعله خيارًا جيدًا لوجبة الإفطار.

5- البطاطا الحلوة

تحتوي على نسبة عالية من بيتا كاروتين أحد مضادات الأكسدة التي تزيد بشكل فعال من مستويات فيتامين أ في الدم، البطاطا الحلوة غنية بالمغذيات والألياف وفيتامين سى وب 6 بجانب المعادن مثل البوتاسيوم والمنجنيز.

6- البروكلي

قد لا يكون البروكلي هو المفضل لدى الجميع ولكنه بالتأكيد غني بالعديد من العناصر الغذائية الصحية من ألياف وبروتين بجانب البوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والماغنيسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات A وC وE وK ومجموعة متنوعة من فيتامينات ب، هذه العناصر الغذائية المختلفة تجعل من البروكلي طعامًا خارقًا معروفًا بتحسين صحة العظام والجلد والهضم وتقليل الالتهابات في الجسم.

7- البرتقال

يعشق معظمنا تناول فاكهة البرتقال خاصة أنه مصدر ممتاز لفيتامين C الضروري لإنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة التي تساعد في مكافحة الأمراض والعدوى، كما يحتوى على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ولها دور مهم في إنتاج الكولاجين الذي يعزز صحة البشرة.