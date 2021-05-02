فرقة السباعية تُنشد فى حب رسول الله بختام ليالى رمضان الثقافية.. صور

كتب – عبد الله صلاح

شاركت فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة لفرع ثقافة أسوان، فى ختام فعاليات "ليال شهر رمضان الثقافية لعام 2021"، وحفلات الإنشاد والمدائح النبوية التى نظمتها وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأشرفت عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، برئاسة الدكتور أحمد عواض.



فرقة السباعية للإنشاد الدينى

وشاركت فرقة قصر ثقافة مدينة السباعية، بقيادة الشيخ حسين البيومى قائد الفرقة، وقدمت إنشاداً دينياً أكثر من رائع فى حب رسول الله، فى ختام الليالى الثقافية بشهر رمضان المبارك بقصر ثقافة الجيزة.



فرقة السباعية للإنشاد الدينى

ومن خلال هذا الملتقى شاركت الفرقة فى العديد من محافظات الجمهورية، منها: الإسماعيلية، والقاهرة، وقدموا فيها مجموعة من العروض الفنية ، فى مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والمسرح الرومانى بالقاهرة ، وكذلك قصر ثقافة " تحيا مصر " بحى الأسمرات ، وقدموا خلال هذه الفعاليات مجموعة متميزة من اجمل القصائد الصوفية ، والمدائح النبوية ، التى أسعدت الحاضرين ، ونالت إعجابهم.



فرقة السباعية للإنشاد الدينى

وقال الفنان أحمد الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالثقافة، فى بيان صحفى: "لقد كان لهذا الملتقى طابع روحانى خاص هذا العام ، ونحمد الله أن هذه الاحتفالات تكللت جميعها بالنجاح"، وأعرب عن إعجابه وسعادته بما قدمته الفرقة من قصائد من التراث الصوفى الجميل ، والأداء المتميز لكل المنشدين والمبتهلين وأعضاء الفرقة خلال هذه الفعاليات ، وسط أجواء روحانية فى هذا الشهر الفضيل.



فرقة السباعية للإنشاد الدينى

وأكد "الشافعى"، أن وزارة الثقافة تسعى دائما لتحقيق مزيد من الفعاليات والبرامج الثقافية والفنية طوال العام والتى يمكن من خلالها إسعاد الجماهير ، وتقديم لهم كل ما هو طيب وجميل ، وخاصة فى مثل هذه المناسبات الطيبة والفعاليات المتميزة التى تنظمها وزارة الثقافة المصرية ، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.



فرقة السباعية للإنشاد الدينى



فرقة السباعية للإنشاد الدينى



فرقة السباعية للإنشاد الدينى



فرقة السباعية للإنشاد الدينى



فرقة السباعية للإنشاد الدينى