شاهد اللحظات الأولى لاشتعال النيران بمصنع كيماويات فى مدينة قم بإيران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

لقى 6 آشخاص مصرعهم فى اندلاع حريق، صباح اليوم الأحد، في مصنع للكيماويات بالقرب من مدينة قم بوسط إيران، وامتد الحريق بشكل واسع، فى مصنع شركة "مولدان" لإنتاج الكحول في مدينة شكوهية الصناعية، حسب ما أعلنت وكالة إيسنا الطلابية.

وتشير التقارير الأولية اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية، حيث امتدت إلى الطريق العام.

آتش‌سوزی مهیب در کارخانه الکل شکوهیه #قم



تاکنون ۶ مصدوم در محل حادثه دچار آسیب شده اند که دو نفر از مصدومین که از مامورین آتش نشانی می‌باشند pic.twitter.com/WKobqQsiRN — maddJavadi (@MaddJavadi) May 2, 2021

وأضافت أن الحريق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالمدينة، بينما تمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران، وقد تم إرسال 20 سيارة إطفاء و150 من رجال الإطفاء إلى الموقع.