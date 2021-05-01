اليوم السابع
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مصرع 5 أشخاص فى حادثى سير بمركز الرحمانية بالبحيرة

السبت، 01 مايو 2021 09:21 م
مصرع 5 أشخاص فى حادثى سير بمركز الرحمانية بالبحيرة حادث تصادم- صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى 5 أشخاص مصرعهم فى حادثى انقلاب سيارتى نقل وملاكى بمركز الرحمانية بالبحيرة
 
كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل  بترعة قرية سمخراط التابعة لمركز الرحمانية .
 
وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص  تم نقلهم الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزى  تحت تصرف النيابة العامة.
 
كما سيدة قد لقيت مصرعها إثر وقوع حادث انقلاب سيارة  بطريق الرحمانية  بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام  تحت تصرف النيابه العامة وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.
 
 
 

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