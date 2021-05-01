كيف تورد قمحك لصوامع الحكومة؟.. مدير مجمع صوامع مدينة منوف يشرح الخطوات.. فيديو

ويشير المهندس محمد صابر مدير مجمع صوامع مدينة منوف بمحافظة المنوفية، إلى أن محصول القمح هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة من حيث الجودة والكمية حيث بلغت إنتاجية الفدان حوالى 20 أردب بنحو 3 طن .

وأضاف مدير مجمع صوامع مدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه فى إطار تعليمات المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية،يتم البدء بالعمل داخل المجمع مبكر فى تمام الساعة الثامنة منعا لتكدس الفلاحين والتجار.