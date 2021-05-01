كيف تورد قمحك لصوامع الحكومة؟.. مدير مجمع صوامع مدينة منوف يشرح الخطوات.. فيديو

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل مجمع صوامع مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ويقول المهندس محمد صابر مدير مجمع صوامع مدينة منوف بمحافظة المنوفية، أن المجمع بسعة 60 ألف طن قمح، وتبدأ المراحل كالآتى دخول السيارة من على بوابة الأمن بواسطة فرد الأمن عقب تسجيل البيانات ثم الدخول إلى لجنة الفرز التى تقوم بتحديد درجة نقاوة القمح ثم بعد ذلك وزن السيارة بالحمولة على ميزان البسكول الاليكترونى ثم التفريغ وعقب ذلك يتم وزن السيارة.
ويشير المهندس محمد صابر مدير مجمع صوامع مدينة منوف بمحافظة المنوفية، إلى أن محصول القمح هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة من حيث الجودة والكمية حيث بلغت إنتاجية الفدان حوالى 20 أردب بنحو 3 طن .
وأضاف مدير مجمع صوامع مدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه فى إطار تعليمات المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية،يتم البدء بالعمل داخل المجمع مبكر فى تمام الساعة الثامنة منعا لتكدس الفلاحين والتجار.
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