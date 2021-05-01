اليوم السابع
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زراعة الشرقية: زراعة 19 ألف فدان من محصول القطن بزمام المحافظة

السبت، 01 مايو 2021 09:00 ص
زراعة الشرقية: زراعة 19 ألف فدان من محصول القطن بزمام المحافظة زراعة محصول القطن
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس علي لاشين، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المديرية بدأت فى زراعة 19 ألف فدان من محصول القطن بزمام المحافظة، وأن المستهدف زراعته هذا العام 33 ألف فدان، زيادة عن العام السابق 3 أفدنة بعد المجهود المبذول وتوعية المزارعين بأهمية محصول القطن كمحصول صناعى من الدرجة الأول.

وعن أنواع البذور المنزرعة بالشرقية، قال فى تصريح لـ" اليوم السابع" إن الصنف المنزرع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، ومحصوله جيد وسهل فى زراعته ويعطى كمية فى الأنتاج ويوصل إلى 14 قنطار فى الفدان الواحد،  والمحصول هذا العام هيكون مبشر بالخير ويعود بالنفع على مصرنا الغالية.

 وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات مزروعة في قطاع الجنوب بقرى مركزي بلبيس ومنيا القمح، لكنها مساحات قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول في قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون في زراعة القطن.

 


زراعة القطن

مديرية الزراعة بالشرقية

قطاع الشمال

المهندس على لاشين

بدء موسم زراعة القطن

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