الداخلية تضبط 4 آلاف شيشة وغلق 964 محلا مخالفا خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

كتب ـ محمود عبد الراضي

يبرز "إنفوجراف" جهود الداخلية في ملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، فى إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الوباء، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.