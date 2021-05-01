أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

تنظيم الاتصالات: 50 ألف شكوى ضد شركات المحمول.. ومضاعفة الغرامات



بدء صرف معاشات مايو غدا من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر ومنافذ ATM



التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعا فى محافظة أسوان بـ7.2 مليار جنيه



المالية: ارتفاع طلبات الاشتراك فى مبادرة إحلال السيارات إلى 70 ألف طلب



البابا تواضروس يبدأ صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية.. صور



التعليم: امتحان مايو التكميلى لمن لم يحصل على 50% فى الورقة الامتحانية لأبريل



الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة



وزير الكهرباء: استراتيجية مصر للطاقة 2030 تضعها فى صفوف الدول المتقدمة



النقل: تصنيع 10 قطارات محليا بمكون مصرى 25% من صفقة القطارات الجديدة للمترو



انتظام صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين لمن تخلفوا عن المواعيد

