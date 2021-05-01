اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر

السبت، 01 مايو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف معاشات مايو اليوم من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر صراف آلى
إعداد – أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

تنظيم الاتصالات: 50 ألف شكوى ضد شركات المحمول.. ومضاعفة الغرامات

بدء صرف معاشات مايو غدا من ماكينات الصراف الآلى لبنك ناصر ومنافذ ATM

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعا فى محافظة أسوان بـ7.2 مليار جنيه

المالية: ارتفاع طلبات الاشتراك فى مبادرة إحلال السيارات إلى 70 ألف طلب

البابا تواضروس يبدأ صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية.. صور

التعليم: امتحان مايو التكميلى لمن لم يحصل على 50% فى الورقة الامتحانية لأبريل

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

وزير الكهرباء: استراتيجية مصر للطاقة 2030 تضعها فى صفوف الدول المتقدمة

النقل: تصنيع 10 قطارات محليا بمكون مصرى 25% من صفقة القطارات الجديدة للمترو

انتظام صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين لمن تخلفوا عن المواعيد
 


أخبار × 24 ساعة

تنظيم الاتصالات

معاشات مايو

التأمينات

البابا تواضروس

الجمعة العظيمة

عيد القيامة المجيد

التعليم

امتحان مايو

الارصاد

درجات الحرارة

النقل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة