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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الجمعة، 30 أبريل 2021 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس - صورة تعبيرية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.
 

حالة الطقس اليوم

 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .
 

درجات الحرارة اليوم

 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 

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