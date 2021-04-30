تنظيم الاتصالات: 50 ألف شكوى ضد شركات المحمول.. ومضاعفة الغرامات

1- مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى المستخدمين

2. مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها

3. وضع آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالات

4.تمكين المستخدم من الاستعلام عن أو الغاء الخدمات الترفيهية

مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميًا، وذلك لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدار اليوم والتي تتعدى الـ 50 ألف شكوى خلال الربع الواحد.قام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى آثرها قام بمضاعفة الغرامات المطبقة، وتم إخطار المشغلين على البدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة في النصف الثاني من عام 2021.قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التي تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء في تنفيذها في النصف الثاني من عام 2021.

أطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانـي (*155#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، في حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها،. وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ إطلاق الخدمة في أول يناير 5.5 مليون استعلام/ الغاء.