شاهد آخر ظهور لـ الأمير فيليب قبل إعلان وفاته عن عمر 99 عاما.. صور

كتبت مريم بدر الدين

التقطت عدسات المصورين، صور للأمير الراحل فيليب دوق إدنبره، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في آخر ظهور له، والذى توفى، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 99 عاما، ووثقت هذه الصور لحظة مغادرة الأمير البريطانى قبل أيام من مستشفى فى لندن بسيارة كانت تنتظره، بعد أن تلقى علاجا لمدة شهر تقريبا للشفاء من عدوى لم يُكشف عنها وللخضوع لإجراء طبي بالقلب.



الامير فيليب باخر ظهور



الامير فيليب قبل وفاته

يأتى هذا فيما أعلنت العائلة البريطانية المالكة فى بيان اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ، عن عمر ناهز99 عاما.

وقال بيان من قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة، حيث توفى سموه بسلام صباح اليوم فى قلعة وندسور ".



الامير فيليب أثناء مغادرته المستشفى



الامير فيليب دوق أدنبره

وكان الأمير فيليب دخل مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص يوم 16 فبراير بعد أن شعر بتوعك نتيجة الإصابة بعدوى لم يتم تحديدها، لكنها ليست كوفيد-19، ونُقل لفترة وجيزة في مطلع شهر مارس إلى مركز متخصص في أمراض القلب بمستشفى آخر في لندن حيث أُجري له تدخل لعلاج مشكلة سابقة بالقلب.