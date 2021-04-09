اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 05:31 م
خالد صلاح
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الجيش الصومالي يستعيد عدة مناطق بمحافظة جلجدود وسط البلاد

الجمعة، 09 أبريل 2021 05:10 م
الجيش الصومالي يستعيد عدة مناطق بمحافظة جلجدود وسط البلاد الجيش الصومالي - أرشيفية
أ ش أ

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استعادت قوات الجيش الصومالي بولاية غلمدغ الإقليمية، اليوم الجمعة، السيطرة على مناطق عدة في محافظة (جلجدود) من ميليشيات الشباب المرتطبة بتنظيم القاعدة وسط البلاد.


وأكد قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن الجيش الصومالي نجح في استعادة منطقتي (سيناداقو) و(لبي دول) في محافظة جلجدود.


وأشار إلى أن الجيش تمكن من دحر الإرهابيين، وقتل العشرات منهم ومصادرة أسلحة كانت بحوزتهم خلال العمليات التي جرت الأسبوع الماضي، وأن القوات ستكثف عملياتها ضد المتطرفين.


الجيش الصومالي

الصومال

اخبار الصومال

حركة الشباب

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