نقابة الأطباء تنعى 4 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا.. وارتفاع الشهداء لـ440

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، 4 من أعضائها بعد وفاتهم إثر الإصابة بكورونا "كوفيد 19"، هم: الشهيد هشام محمود حسن درويش استشاري باطنة بمعهد تيودور بلهارس، والشهيد الدكتور عبد الله محمد يوسف البدوى أخصائي العظام والروماتيزم بالاسكندرية، والشهيد الدكتور هيثم مسعد حسن مصطفي طبيب مقيم جراحة مسالك بمستشفى الأحرار التعليمي، والشهيد الدكتور محمد شعبان محمد عبد الله أستاذ التخدير بطب المنيا، ووجهت خالص العزاء لأسرهم الكريمة ودعت الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 440.

من ناحية أخرى، كان قد أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، بدء صرف معاش الوفاة الإصابية لأسر شهداء الفرق الطبية بسبب كورونا، مع المعاش الطبيعى لـ6 أسر من شهداء أطباء محافظة الغربية، وذلك بنسبة 145% من الأجر الشامل.

وأكد الزيات، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن بدء صرف معاش الوفاة الإصابية يعد إنجازا كبيرا لحق أصيل لشهداء الفرق الطبية، سعت النقابة لتحقيقه من خلال المتابعة مع اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور أيمن الأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية، حتى صدور شهادات الوفاة الإصابية لـ91 شهادة من الأطباء.