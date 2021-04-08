حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: غسل الأيدى وارتداء الكمامة أقوى لقاح ضد كورونا فى العالم

وزيرة الصحة: نبدأ إعطاء الحجاج اللقاحات بعد إعلان السعودية الاشتراطات الجديدة
وزيرة الصحة: نستكمل خلال 4 أسابيع الحصول على 4.5 مليون جرعة لقاح كورونا
وزير التعليم عن التعامل مع جائحة كورونا: نمتلك إمكانيات تؤهلنا لتصدير التجربة
وزيرة الصحة: منع موائد الرحمن والأنشطة الجماعية ضرورى لمنع التجمعات برمضان
وزيرة الصحة: غسل الأيدى وارتداء الكمامة أقوى لقاح ضد كورونا فى العالم
وزيرة الصحة: زيادة الإصابات بفيروس كورونا فى كفر الشيخ بنسبة 34%
وزيرة الصحة: 1.1 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاحات فيروس كورونا
وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل
خارجية السودان: لا نثق فى إثيوبيا.. ونحذرها من ملء السد دون اتفاق
غداً انخفاض فى حرارة الجو 4 درجات بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة
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التأمينات تستمر لليوم الثانى فى صرف معاشات أبريل للشريحة الثالثة
التعليم تعلن خطوات التقدم للمدارس اليابانية للعام المقبل وأولوية القبول
وزير التعليم: وضعنا نصب أعيننا الارتقاء بجودة التعليم المجانى.. صور
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