حصاد الوزارات..وزيرة الصحة: غسل الأيدى وارتداء الكمامة أقوى لقاح ضد كورونا فى العالم

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة الصحة: نبدأ إعطاء الحجاج اللقاحات بعد إعلان السعودية الاشتراطات الجديدة



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وزير التعليم عن التعامل مع جائحة كورونا: نمتلك إمكانيات تؤهلنا لتصدير التجربة



وزيرة الصحة: منع موائد الرحمن والأنشطة الجماعية ضرورى لمنع التجمعات برمضان



وزيرة الصحة: غسل الأيدى وارتداء الكمامة أقوى لقاح ضد كورونا فى العالم



وزيرة الصحة: زيادة الإصابات بفيروس كورونا فى كفر الشيخ بنسبة 34%

وزيرة الصحة: 1.1 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاحات فيروس كورونا



وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لنشر فيديوهات تدعم حق مصر في مياه النيل



خارجية السودان: لا نثق فى إثيوبيا.. ونحذرها من ملء السد دون اتفاق



غداً انخفاض فى حرارة الجو 4 درجات بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة



هيئة المساحة: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان فلكياً



التأمينات تستمر لليوم الثانى فى صرف معاشات أبريل للشريحة الثالثة



التعليم تعلن خطوات التقدم للمدارس اليابانية للعام المقبل وأولوية القبول



وزير التعليم: وضعنا نصب أعيننا الارتقاء بجودة التعليم المجانى.. صور



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"التموين" تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى



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