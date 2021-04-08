اليوم السابع
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وزيرة الصحة: 1.1 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاحات فيروس كورونا

الخميس، 08 أبريل 2021 04:19 م
وزيرة الصحة: 1.1 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاحات فيروس كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إعطاء اللقاحات للشباب ليس مرتبط بمكان السكن، وخلال الأيام الماضية تم تسجيل 1.1 مليون مواطن من خلال الموقع الخاص بالتسجيل، وهناك بعض الشباب حصلوا على اللقاح بالفعل.
وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر المنعقد الآن لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم، أنه من غير المتوقع ظهور موحة ثالثة من كورونا ولكن نضع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أى طواريء، مطالبة الجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
 
وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أنه لا بد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.

وزارة الصحة

اجراءات كورونا

اجراءات كورونا في رمضان

فيروس كورونا

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