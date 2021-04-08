"التموين" تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام المحلى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم 8 لسنة 2020 /2021 لتوريد زيت الطعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 300 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد" لطرحه عاى البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وتسلم خلال الفترة من 15 مايو الى 5 يونيو المقبل، وجلسة فض المظاريف 11 إبريل الجارى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر ابريل الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.

على جانب تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح المنتجات والسلع الغذائية فى منافذ "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية بمشاركة كبرى السلاسل التجارية، بجانب طرح كافة السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وايضا الخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات، كما تم تخصيص جناح لطرح والمنظفات ومستحضرات التجميل بجانب أيضا طرح ملابس وأحذية داخل المعرض الرئيسى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.