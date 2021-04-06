اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:09 م
خالد صلاح
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حصاد الوزارات.. التضامن: تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة بكل قرى "حياة كريمة"

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة بكل قرى "حياة كريمة" نيفين القباج وزيرة التضامن
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

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