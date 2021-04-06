حصاد الوزارات.. التضامن: تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة بكل قرى "حياة كريمة"

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة الصحة: توسع تدريجى فى إضافة مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا

الصحة تعلن بدء تطعيم العاملين فى قطاع السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

تعاون علمى بين التعليم العالى ومركز البحوث الأمريكى

"الهجرة" تطلق الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بصوت كارول سماحة