اليوم السابع
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وزير الأوقاف يلتقى قيادات الوزارة لإطلاق حملة تعقيم المساجد استعداداً لرمضان

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:58 م
وزير الأوقاف يلتقى قيادات الوزارة لإطلاق حملة تعقيم المساجد استعداداً لرمضان تعقيم المساجد - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقيادات الوزارة بقاعة حراء بالديوان العام، بحضور الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، والمهندس سمير الشال، الوكيل الدائم، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، ومديرى العموم على مستوى الديوان العام، بشأن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1442هـ.
 
خلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام ستقام وفق الضوابط الاحترازية التى سبق الإعلان عنها، مؤكدًا ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، كما أكد على انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من غدٍ الأربعاء حتى نهاية شهر رمضان.
 
كما أكد وزير الأوقاف، على تكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية ومسابقات القرآن الكريم، حيث تتضمن الأنشطة الدعوية الإلكترونية.

تعقيم المساجد

صلاة التراويح فى رمضان

صلاة القيام

صلاة التراويح

اخبار الاوقاف

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