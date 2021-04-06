اليوم السابع
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القوى العاملة تنجح فى تحصيل 6.3 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:07 م
القوى العاملة تنجح فى تحصيل 6.3 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت مليون و515 ألفا و504 ريالات سعودية، بما يوازي 6 ملايين و334 ألفا و806 جنيهات تقريبا.   
 
وكلف وزير القوى العاملة، بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
 
وأكدت الوزارة أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 1215 منها 1093 عقود عمل وتأشيرات تم اعتمادها ، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل.
 
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة المشار إليها اعتماد 8212 إفادة استمرارية عقد العمل لتجديد إجازات الموظفين بمصر، فضلا عن اعتماد 353 إفادة بالراتب كما تم التواصل المستمر مع العاملين المصريين بالمملكة، والرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب وصفحة المكتب على الفيس بوك، والتى بلغت 664 استشارة، بالإضافة  إلي القيام بالزيارات الميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية بالمملكة حيث وصل 41 اجتماعا.
 

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