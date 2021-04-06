تعاون علمى بين التعليم العالى ومركز البحوث الأمريكى

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول اللقاء الذي جرى مؤخرًا مع الدكتورة لويز برتينى مدير مركز البحوث الأمريكي، ونائبتها ماري صادق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، فقد تم التأكيد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، والشراكة الراسخة بين البلدين، وما تشهده من ازدهار خلال الفترة الحالية، وخاصًة فى المجالات التعليمية والثقافية، والتبادل الأكاديمي، والتدريب، وما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية وممتدة.

وأوضح التقرير أهم ما دار خلال اللقاء حول أنشطة مركز البحوث الأمريكي المختلفة، والتى تتضمن مشروعات الحفاظ على الآثار، والتدريب فى مختلف المجالات، والمنح الدراسية، وبرنامج تعليم اللغة العربية الصيفي، والبعثات البحثية، ومشروعات الترميم والصيانة التي يمولها صندوق هبات الآثار (AEF)، بالإضافة إلى برنامج الإصدارات والمطبوعات، وبرنامج المحاضرات، والرحلات الثقافية، مشيرا إلى رغبة الجانبين في توطيد أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومركز البحوث الأمريكي.

كما تم خلال اللقاء استعراض المنح التي يقوم المركز بتقديمها لأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بمختلف الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمى بمصر.