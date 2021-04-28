اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:23 م
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مضادات الأكسدة المشتقة من نخالة الأرز تساعد فى تخفيف أعراض كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:27 م
مضادات الأكسدة المشتقة من نخالة الأرز تساعد فى تخفيف أعراض كورونا الموجة الثانية من كورونا بالهند
كتبت إيناس البنا

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تعانى الهند من الموجة الثانية من كورونا، والتى تبدو أكثر عدوى من الموجة الأولى للفيروس، ومقارنة بالعام الماضى تشهد البلاد تزايد أعداد الإصابات فى اليوم الواحد.

ووفقا لتقرير موقع thehealthsite يقول الخبراء إن الفيروس يصيب المزيد من الشباب، خاصة فى الفئة العمرية من 30 إلى 50، بسبب تحور الفيروس إلى أنواع أكثر عدوى.

وتسبب فيروس كورونا فى ظهور أعراض جديدة مرتبطة بالجهاز الهضمى (GI) فى الموجة الثانية، ما جعلها أكثر فتكًا من تلك الموجودة سابقًا، وتعد آلام المفاصل وآلام الجسم وآلام البطن والقىء والإسهال وتقرح المعدة وما إلى ذلك من الأعراض الجديدة التى ظهرت بين مرضى كورونا فى الموجة الثانية.

نخالة الأرز ومضادات الأكسدة لعلاج مرضى كورونا
نخالة الأرز ومضادات الأكسدة لعلاج مرضى كورونا

ووفقًا لأنيل أرورا، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمى والكبد والبنكرياس، سير جانجا رام، مستشفى نيودلهي أكد أن بعض المرضى الذين يتعافون من المرض يعانون أيضًا من نزيف حاد في الجهاز الهضمي بسبب تخثر الأوعية الدموية الذى قد يؤدى إلى تقرح ونخر ونزيف فى الجهاز الهضمى.

وقال رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس إن استهلاك مضادات الأكسدة الطبيعية قد يساعد فى تحسين أعراض التهاب المعدة، مؤكدا أن مضادات الأكسدة الطبيعية المشتقة من نخالة الأرز لها فوائد صحية متعددة للجهاز الهضمى، مضيفا أن مضادات الأكسدة الطبيعية جنبًا إلى جنب مع نظام غذائى مغذى يمكن أن تكون بمثابة عوامل كاسحة للسيطرة على تلف الخلايا، ما قد يؤدي في النهاية إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي والمساعدة في محاربة أعراض Covid-19 الجديدة المرتبطة بمشاكل الجهاز الهضمى.

وأضافت ناميتا نادار، رئيسة قسم التغذية والحمية بمستشفى فورتيس نويدا بالهند، أن نخالة الأرز لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للاستماتة في الكبد، ما يساعد على إزالة السموم من العضو وتحسين وظائف الكبد.

وأكد الخبراء أهمية الحفاظ على نظام غذائي صحي وتناول مضادات الأكسدة الطبيعية للحفاظ على صحة الأعضاء، خاصة الكبد الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا، وأشاروا إلى أن هناك أيضًا مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا دون التعرض للسعال والحمى في الموجة الثانية.


الموجة الثانية من كورونا بالهند

مشاكل الجهاز الهضمى المصاحبة لكورونا

مضادات الأكسدة

فيروس كورونا

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