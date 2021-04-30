وزيرة الخارجية السودانية فى جولة أفريقية لشرح موقف بلادها من سد النهضة

كتب : أحمد جمعة

توجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكينية نيروبي كأول محطة في جولة أفريقية تشمل كينيا والكونغو ورواندا وأوغندا.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أن الجولة التي تقوم بها الوزيرة السودانية تهدف لشرح موقف السودان من ملف سد النهضة، مشيرة إلى تعنت الجانب الاثيوبي وقرب الزمن المضروب للملء الثاني للسد دون إبرام اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وقامت وزيرة الخارجية السودانية بزيارة لجزر القمر حول ذات الشأن قبيل مفاوضات كنشاسا.