اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:05 م
المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسجلت  القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة. 
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

حركة المترو

مترو الانفاق

المترو

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة