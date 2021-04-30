المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

كتب رضا حبيشى

أعلنت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسجلت القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.