اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة الخط الأول بعد السيطرة على حريق قرب سور المترو

السبت، 24 أبريل 2021 02:16 م
مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة الخط الأول بعد السيطرة على حريق قرب سور المترو مترو الانفاق
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين بعد حدوث حريق خارج سور المترو فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالخط الأول فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى.
 
وأكدت الشركة، أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.
 
وجاء سبب نشوب الحريق نتيجة حريق فى عربة أنابيب بوتوجاز بجوار سور المترو من الخارج بين محطتى دار السلام و حدائق المعادى مما تسبب فى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية عن السائقين.

مترو الانفاق

المترو

عطل بالمترو

حريق المترو

مترو الخط الاول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة