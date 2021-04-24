مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة الخط الأول بعد السيطرة على حريق قرب سور المترو

كتب محمد صبحى

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين بعد حدوث حريق خارج سور المترو فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالخط الأول فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى.

وأكدت الشركة، أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.

وجاء سبب نشوب الحريق نتيجة حريق فى عربة أنابيب بوتوجاز بجوار سور المترو من الخارج بين محطتى دار السلام و حدائق المعادى مما تسبب فى تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية عن السائقين.