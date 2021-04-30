ارتفاع بورصات السعودية والكويت وعمان خلال أسبوع.. والإمارات تخسر 9.6 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر جلسات شهر أبريل المنتهى، باستثناء هبوط الأسواق الإماراتية وخسارتها 9.6 مليار درهم، وتصدرت البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 2.81% رابحًا 284.90 نقطة ليغلق عند مستوى 10418.98 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1.40% رابحًا 84.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6113.60 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.81% رابحًا 284.90 نقطة، ليغلق عند مستوى 10418.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليار سهم بقيمة 48 مليار ريال عبر تنفيذ 1.7 مليون صفقة، وأغلق رأس المال السوقي عند 9.656 تريليون ريال سعودي.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "التصنيع" بنسبة 13.61%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 12.84%، ثم سهم "سويكورب وابل ريت" بنسبة 12.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "صادرات" بنسبة 10.56%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 9.39%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 9.33%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 3 مليارات ريال سعودي.

الأسواق الإماراتية فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.8% خاسرًا 20.71 نقطة ليغلق عند مستوى 2605 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 690 مليون درهم ليغلق عند مستوى 363.84 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 0.4% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.44%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.5% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.79%.

ونزل المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.9% خاسرًا 54 نقطة ليغلق عند مستوى 6047 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 881.42 مليار درهم.

وهبط ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 1.1%، بضغوط هبوط سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 0.97%، كما تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 1.96%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الخامس على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.40% رابحًا 84.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6113.60 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.50% رابحًا 32.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 4.24% رابحًا 208.68 نقطة، ليغلق عند مستوى 5127.49 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 3.92% رابحًا 200.01 نقطة، ليغلق عند مستوى 5303.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 1.911 مليار سهم بقيمة 336.52 مليون دينار، عبر تنفيذ 78.152 ألف صفقة.

بورصة مسقط صعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.12% رابحًا 41.799 نقطة، ليغلق عند مستوى 3761.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 133.55 مليون سهم، بقيمة 54.75 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 391.42 مليون ريال ليغلق عند مستوى 21.033 مليار ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة مسقط، سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 22.35%، ثم سهم "حديد الجزيرة" بنسبة 18.84%، ثم سهم "العمانية للتمويل" بنسبة 11.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "صناعة مواد البناء" بنسبة 6.67%، ثم سهم "القطرية للتأمين" بنسبة 4.35%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%.