صعود "مسقط" وحيدة ببورصات الخليج بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.07% خاسرًا 112.24 نقطة ليغلق عند مستوى 10418.98 نقطة، وهبطت الأسواق الإماراتية، وانخفضت بورصة قطر للجلسة الثانية، وصعد سوق مسقط وحيدًا.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.07% خاسرًا 112.24 نقطة ليغلق عند مستوى 10418.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.17% رابحًا 40.69 نقطة ليغلق عند مستوى 24209.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 356.3 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.08%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.69%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.60%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.97%، ثم قطاعي التأمين والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 3.11%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.79%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.01%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.74%، 0.72%، على التوالي.

وقفز 94 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التصنيع" بنسبة 6.19%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 6.12%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 6.04%، وتراجع 95 سهمًا على رأسها سهم "سابك للمغذيات الرزاعية" بنسبة 4.20%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 3.99%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 3.88%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 720.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.56% خاسرًا 14.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2605.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 133.7 مليون سهم محققة ما قيمته 148.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2367 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.99%، يليه قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.58%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.84%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.80%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.36%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.39%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.4 مليون ورقة بقيمة 35.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.79%.

بورصة أبو ظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.6% خاسرًا 36.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6046.806 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار درهم عند مستوى 881.423 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 204.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 2693 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.87%، ثم قطاعي الخدمات والطاقة بنسبة 0.54%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 10.13%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 5.56%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم " شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 9.09%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.02%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم " شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 361.6 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.09% خاسرًا 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1484.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 22.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.43%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.17%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.58% بضغوط هبوط شركة ناس بنسبة 2.13%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.86%، وهبط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.95%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 33.24% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.79%، وصعد سهمي بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، 0.2%، على التوالي.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسرًا 17.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6113.60 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسرًا 34.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% رابحًا 22.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5127.49 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحًا 13.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5303.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 605.8 مليون سهم بقيمة 82.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 18.2 ألف صفقة، وهبطت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.42%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما ارتفع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.66%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67%، ثم قطاعي المنافع والخدمات المالية بنسبة 0.39%، 0.29%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.27% خاسراً 29.18 نقطة ليغلق عند مستوى 10911.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.7 مليون سهم بقيمة 537 مليون ريال عبر تنفيذ 9847 صفقة، وتراجع 29 سهماً، وارتفع 16 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، يليه قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والصناعات بنسبة 0.49%، 0.46%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي النقل والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، 0.07%، على التوالي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.700% رابحًا 26.128 نقطة ليغلق عند مستوى 3761.005 نقطة، وبلغ حجم التداول 44.8 مليون سهم بقيمة 10 ملايين ريال عبر تنفيذ 911 صفقة لعدد 55 سهمًا.

وارتفع 22 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 4.71%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 4.46%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 4.44%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "صناعة مواد البناء" بنسبة 6.67%، ثم سهم "مطاحن صلالة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "جلفار للهندسى والمقاولات" بنسبة 3.51%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 5 ملايين ريال عماني.