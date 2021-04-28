ارتفاع بورصة السعودية بنسبة 2.6% بجلسة الأربعاء.. وتراجع الأسواق الإماراتية وقطر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخلي ج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.57% رابحًا 264.05 نقطة ليغلق عند مستوى 10531.22 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.20% رابحًا 3.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1486.19 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 7 قطاعات، وزاد سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.460% رابحًا 17.285 نقطة ليغلق عند مستوى 3734.877 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.38% خاسرًا 9.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.08 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.6% خاسرًا 36.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6083.284 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.5 مليار درهم عند مستوى 887.246 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.26% خاسراً 28.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10940.58 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.57% رابحًا 264.05 نقطة ليغلق عند مستوى 10531.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.16% خاسرًا 533.24 نقطة ليغلق عند مستوى 24168.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 457.4 مليون سهم بقيمة 13.2 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.67%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.45%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.89%، ثم قطاعي الطاقة وإنتاج الأغذية بنسبة 1.19%، 1.16%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والنقل بنسبة 1.19%، 1.11%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.68%، 0.62%، على التوالي.

وقفز 69 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 8.43%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 6.72%، ثم سهم "سابك" بنسبة 6.50%، وتراجع 123 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 7.24%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 4.94%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "الراجخي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحًا 3.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1486.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 510.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.39% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة ترافكو بنسبة 10%، شركة ناس بنسبة 4.44%، شركة عقارات السيف بنسبة 4.03%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البخرين بنسبة 0.69%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.10% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.82%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.94% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%، وهبط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.94% رابحًا 56.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6131.14 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.86% رابحًا 56.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6658.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.18% رابحًا 59.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5104.80 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.34% رابحًا 70.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5290.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 554.4 مليون سهم بقيمة 83.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 18.4 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 7.46%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.92%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.94%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.90%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.66%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.45%، ثم قطاعي المنافع والتأمين بنسبة 1.17%، 1.14%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%. بورصة مسقط ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.460% رابحًا 17.285 نقطة ليغلق عند مستوى 3734.877 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.7 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون ريال عبر تنفيذ 1057 صفقة لعدد 48 سهمًا.

وارتفع 18 سهمًا على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 4.65%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 4.44%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.44%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 3.38%، ثم سهم "الدولية للاستثمارات المالية القابضة" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.3 مليون ريال عماني.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسرًا 9.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 100.7 مليون سهم محققة ما قيمته 159.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2219 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.09%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.04%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.23%، 0.18%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.80%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.22%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.25%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.6 مليون ورقة بقيمة 47.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.57%.



بورصة أبو ظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.6% خاسرًا 36.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6083.284 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.5 مليار درهم عند مستوى 887.246 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 122.7 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم عبر تنفيذ 1366 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.41%، ثم قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، 0.28%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 1.96%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 0.74%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم " شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 1.9%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 1.64%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 446.6 مليون درهم.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% خاسراً 28.30 نقطة ليغلق عند مستوى 10940.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 270.3 مليون سهم بقيمة 582 مليون ريال عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وتراجع 34 سهماً، وارتفع 14 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.37%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.29%، 0.11%، على التوالي.