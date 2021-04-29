موجة شديدة الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 4 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- يوم الخميس 29 أبريل :

اعتبارا من الخميس 29 أبريل ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

- يوم الجمعة 30 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

- يوم السبت 1 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

- يوم الأحد 2 مايو:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد

- يوم الإثنين 3 مايو:

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء

- يوم الثلاثاء 4 مايو:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء