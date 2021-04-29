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موجة شديدة الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

الخميس، 29 أبريل 2021 11:01 ص
موجة شديدة الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء طقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 4 مايو 2021.
 
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: 
 
- يوم الخميس 29 أبريل : 
 
اعتبارا من الخميس 29 أبريل ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية   وشمال الصعيد 
 
- يوم الجمعة 30 أبريل: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد
 
- يوم السبت 1 مايو :
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.
 
 
- يوم الأحد 2 مايو: 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد 
 
- يوم الإثنين 3 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء 
 
- يوم الثلاثاء 4 مايو: 
 
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء 
 
 

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