اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 29 أبريل 2021 08:00 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة كوبرى قصر النيل - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس اليوم

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

طقس اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة