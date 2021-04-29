"تموين الغربية": توريد 26658 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

الغربية فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 26658.363 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة، بعد أن تم توريد 4283.096 طن قمح بنهاية اليوم.

وأوضح أن شون البنك الزراعي استقبلت حتى الآن 3725.288 طن قمح، وتوريد 11223.113 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 11709.962طن لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.