6 عناصر غذائية أساسية يحتاجها جسمك للعمل بشكل صحيح

كتبت إيناس البنا

لا يمكن لجسم الإنسان أن ينتج كل ما يحتاجه من العناصر الغذائية ليعمل بشكل سليم، ووفقا لتقرير موقع "medicalnewstoday" هناك 6 عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم من خلال المصادر الغذائية للحفاظ على الصحة المثلى. والعناصر الغذائية الستة الأساسية هي "الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون والماء والكربوهيدرات".

1 الفيتامينات

يجب أن يوفر النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون للشخص الكثير من الفيتامينات.

الفيتامينات عبارة عن مغذيات دقيقة تقدم مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تقوية جهاز المناعة.

المساعدة في منع أو تأخير بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا.

تقوية الأسنان والعظام.

يساعد على امتصاص الكالسيوم.

الحفاظ على بشرة صحية.

مساعدة الجسم على استقلاب البروتينات والكربوهيدرات.

دعم الدم الصحي.

مساعدة الدماغ والجهاز العصبي.

وعادة يمكن للشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون الحصول على جميع الفيتامينات التي يحتاجها في طعامه، ومع ذلك فإن أولئك الذين يتناولون كميات أقل من الفاكهة والخضراوات، والذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي قد يحتاجون إلى تناول مكملات الفيتامينات لتقليل أو تجنب النقص.

2 المعادن

المعادن هي النوع الثاني من المغذيات الدقيقة، وهناك مجموعتان من المعادن: المعادن الرئيسية والنادرة، ويحتاج الجسم إلى توازن المعادن من كلا المجموعتين للحصول على صحة مثالية.

المعادن الرئيسية هي:

المغنيسيوم.

الكالسيوم.

الفوسفور.

كبريت.

صوديوم.

البوتاسيوم.

كلوريد.

تساعد المعادن الرئيسية الجسم على القيام بما يلي:

توازن مستويات المياه.

الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر.

تحسين صحة العظام.

3. البروتين

البروتين هو من المغذيات الكبيرة التي تحتاجها كل خلية في الجسم لتعمل بشكل صحيح، وتؤدي البروتينات مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك:

ضمان نمو وتطور العضلات والعظام والشعر والجلد.

تشكيل الأجسام المضادة والهرمونات والمواد الأساسية الأخرى.

تعمل كمصدر وقود للخلايا والأنسجة عند الحاجة.

ويمكن لأي شخص أن يأخذ البروتينات من خلال نظامه الغذائي، وتعتبر الأطعمة التالية مصادر جيدة للبروتين:

اللحوم الحمراء (قلل من استخدامها واختر القطع الخالية من الدهون).

الدواجن، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي.

الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى.

الفاصوليا والبقوليات.

بيض.

منتجات الألبان.

الصويا.

المكسرات.

بعض الحبوب بما في ذلك الكينوا.

وعلى الرغم من أن اللحوم والأسماك تميل إلى احتواء أعلى مستويات البروتين إلا أنه يمكن للنباتيين الحصول على ما يكفي من البروتين من المنتجات النباتية المختلفة.

4. الدهون

غالبًا ما يربط الناس الأطعمة الغنية بالدهون بالصحة السيئة، ومع ذلك يحتاج الشخص إلى بعض الدهون للمساعدة في الحفاظ على الصحة المثلى.

وتمد الدهون الجسم بالطاقة وتساعده على القيام بمجموعة من الوظائف، ومع ذلك فمن الضروري تناول الدهون الصحية، مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة والحد من أو تجنب الدهون المشبعة والمتحولة.

تساعد الدهون الصحية في الوظائف التالية:

نمو الخلايا.

جلطة دموية أو خثرة.

بناء خلايا جديدة.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

حركة العضلات.

توازن السكر في الدم.

عمل الدماغ.

امتصاص المعادن والفيتامينات.

إنتاج الهرمون.

وظيفة المناعة.

5. الكربوهيدرات

الكربوهيدرات ضرورية للجسم، وهى سكريات أو نشويات توفر الطاقة لجميع الخلايا والأنسجة في الجسم، وهناك نوعان مختلفان من الكربوهيدرات: بسيطة ومعقدة. يجب على الناس الحد من تناول الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز، ومع ذلك يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات المعقدة لدعم ما يلى:

الجهاز المناعي.

وظيفة الدماغ.

الجهاز العصبي.

الطاقة لأداء المهام.

وظيفة الجهاز الهضمي.

وتوصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بأن يستهلك الشخص 45-65٪ من سعراته الحرارية اليومية من الكربوهيدرات المعقدة.

6. الماء

يتكون جسم الإنسان في الغالب من الماء، وكل خلية تتطلب الماء لتعمل، ويساعد الماء في عدة وظائف منها:

طرد السموم.

امتصاص الصدمات.

نقل المغذيات.

منع الإمساك.

الترطيب.

أيضا يمكن للفرد الحصول على كمية إضافية من الماء عن طريق تناول الفاكهة التى تحتوى على كمية كبيرة من الماء.