خبراء بالهند ينصحون بارتداء الكمامة فى المنزل للحد من إصابات كورونا

كتب - محمود جلال

يواجه نظام الرعاية الصحية فى الهند أزمة كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أدى انهيار المستشفيات إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية، وقالت الحكومة المركزية إنه حان الوقت لارتداء قناع حتى فى المنزل، وتجنب دعوة الضيوف، ، بحسب موقع "only my health".



الكمامه فى المنزل



كمامات

وأكد عضو لجنة الصحية الهندية الدكتور VK Paul أنه يجب على الناس تجنب الخروج من المنزل إلا فى حالة الطوارئ، مشددا على أن الغرض الأساسي من ارتداء القناع هو حماية الآخرين، بدلاً من مجرد إنقاذ نفسك من الإصابة بالعدوى، لذا فإن الاقتراح لا يهدف فقط إلى كسر سلسلة الانتقال، لكن أيضًا لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وقالت الدكتورة سيما ضهير استشارى أول الطب الباطنى بمستشفيات أرتميس بالهند، إننا نستقبل الكثير من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، و​​قد يعودون إلى المنزل وينشرون العدوى فى الأسرة، وإذا تم اتباع السلوك المناسب لكورونا فى المنزل أيضًا، فيمكن أن نكسر سلسلة الانتقال بواسطة ناقلات بدون أعراض.



كمامات

وأضافت: يجب أن يحدث هذا فرقًا لأن حالات إصابة جميع أفراد الأسرة بالعدوى قد زادت كثيرًا، إذا بدأنا فى ارتداء القناع فى المنزل أيضًا، فمن المؤكد أن انتقال العدوى سيكون أقل، لذلك تم تقديم هذا الاقتراح من قبل الحكومة لكسر سلسلة النقل والبقاء محميًا من ناقلات المرض بدون أعراض على فيروس كورونا.