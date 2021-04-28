حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين المقبلين

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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