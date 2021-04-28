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حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين المقبلين

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين المقبلين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 
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قرار رئيس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

قرارات رئيس الوزراء اليوم

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