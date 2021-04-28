النقل توقع اتفاقية مع شركة كورية لتصنيع عربات المترو والقطارات محليا

كتب رضا حبيشى

تستعد وزارة النقل لتوقيع اتفاق عصر اليوم مع شركة هونداى روتم الكورية للدخول فى شراكة فى مصنع تصنيع عربات المترو والقطارات محليا المخطط إنشاؤه فى منطقة شرق بورسعيد لتلبية احتياجات مشروعات المترو والقطارات الكهربائية الجديدة الجارى تنفيذه.



ومخطط إقامة المصنع فى منطقة شرق بورسعيد لصناعة عربات السكة الحديد والمترو والمونوريل، حيث تم تأسيس شركة تحت مسمى "الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية" لتتولى إنشاء هذا المصنع وإدارته.



ومتوقع يدخل فى شراكة الشركة التي ستنشئ هذا المصنع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، ويستهدف هذا المصنع توطين صناعة القطارات فى مصر.



وأكدت وزارة النقل أن هذا المصنع سيوفر الاحتياجات المحلية بجانب التصدير لدول أفريقيا والشرق الأوسط، وأنه جارى حاليا إنهاء دراسات تنفيذ وإنشاء هذا المصنع، كما أنه مخطط يتبعه مجموعة من المصانع للصناعات التكميلية لصناعة القطارات.