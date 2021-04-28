اليوم السابع
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"الزراعة" ضبط 112 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:46 م
"الزراعة" ضبط 112 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى لحوم فاسدة
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالي 112 طنا و973 كيلو لحوم. 
 
أوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1067 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
 
وأضاف التقرير أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحى وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمى.

وزير الزراعة

الخدمات البيطرية

الطب البيطرى

لحوم ودواجن واسماك غير صالحة

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