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وزير الإسكان: 11٫5 مليار جنيه استثمارات للوزارة فى مشروعات تنموية بسوهاج

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:16 ص
وزير الإسكان: 11٫5 مليار جنيه استثمارات للوزارة فى مشروعات تنموية بسوهاج عقارات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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الجزار: تنفيذ 13.594 وحدة سكنية بالمحافظة من 2014 وحتى الآن.. وتطوير 13 منطقة غير آمنة

قال  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة سوهاج، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 11.576 مليار جنيه، لإقامة المشروعات التنموية والخدمية المختلفة (التى تم ويجرى تنفيذها)، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأهالينا بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر.

 

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ المشروعات فى قطاعات الإسكان، والخدمات، وشبكة الطرق، وأعمال المرافق، وتطوير المناطق العشوائية، وتنمية المدن الجديدة القائمة (مدينة سوهاج الجديدة – مدينة أخميم الجديدة)، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات بمحور مشروعات تطوير المدن القائمة بالمحافظة 5.787 مليار جنيه، وبمحور تنمية المدن الجديدة القائمة 5.789 مليار جنيه.

 

وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المُنفذة بالمحافظة من 2014 وحتى الآن، ١٣,٥٩٤ وحدة سكنية، ومنها (4060 وحدة بالإسكان الاجتماعى – 1752 وحدة بمشروع التأهيل – 50 وحدة بقرية أولاد يحيى – غيرها)، كما تم تطوير 13 منطقة غير آمنة، وكذا تم تنفيذ 8 مبان خدمية، بينما يجرى تنفيذ تطوير ورفع كفاءة مجازر أخميم وسوهاج العام، وتم وجارٍ تنفيذ مشروعات طرق بطول 94 كم، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

 

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم إنفاق 5.017 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات بقطاعات الإسكان والخدمات والطرق والمرافق بمدينة سوهاج الجديدة، حيث بلغ إجمالى الوحدات السكنية في الفترة من 2014 حتى 2020 بالمدينة،  7656 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 28 عمارة سكنية بعدد 672 وحدة سكنية بالمشروع، كما تم في الفترة من 2014 حتى 2020، تنفيذ 48 مبنى خدمياً، بجانب مشروعات الطرق، ومشروعات المياه والصرف الصحى.

 

وأضاف الوزير، أن إجمالى الاستثمارات التى تم إنفاقها من 2014 وحتى الآن بقطاعات الإسكان والخدمات والطرق والمرافق بمدينة أخميم الجديدة، بلغت 772 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 2432 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، و17 مشروعاً خدمياً، وعدد من مشروعات الطرق والمياه والصرف والكهرباء.


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