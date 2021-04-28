اليوم السابع
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بكين ترحب بتخفيف أمريكا قيود كورونا على الطلاب الصينيين

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:55 م
بكين ترحب بتخفيف أمريكا قيود كورونا على الطلاب الصينيين المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لى جيان
وكالات الأنباء

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ذكرت الصين اليوم الأربعاء، أن ما قامت به الولايات المتحدة بشأن تخفيف قيود مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الطلاب الصينيين فى الولايات المتحدة هذا الخريف يعد خطوة إيجابية.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان الذى أدلى به بعد إعلان الحكومة الأمريكية إعفاء الطلاب الصينيين من قرارات حظر السفر المتبقية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأوضح تشاو أن الصين حققت إنجازات استراتيجية رئيسية فى مكافحة كوفيد-19، ويُعترف بهذه الإنجازات على الصعيد العالمى.

وأضاف أن الصين تأمل من الولايات المتحدة اتخاذ ترتيبات مناسبة بشأن الأفراد الصينيين للذهاب إلى الولايات المتحدة، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف تبادلات الأفراد بين الجانبين.

 


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