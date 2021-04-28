اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. البامية تنخفض 15جنيها فى الكيلو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:24 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. البامية تنخفض 15جنيها فى الكيلو الخضروات
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28-4-2021 انخفاضا لعدد من أصناف الخضروات بسوق العبور للجملة حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وانخفض سعر الطماطم ليتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو مقابل 3-6 جنيهات للكيلو كما انخفضت أسعار البامية 15جنيها في سعر الكيلو لتتراوح بين 15-25 جنيها للكيلو مقابل 30-40 جنيها للكيلو، وانخفضت البسلة لتتراوح بين 3-5 جنيهات مقابل 3-6 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها مقابل 7-11 جنيها للكيلو، وانخفض سعر الفاصوليا ليتراوح بين 4-7جنيهات للكيلو مقابل 5-9 جنيهات للكيلو. 
 
وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات، وتراوحت واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو. 
 
 
 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

سوق العبور اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة