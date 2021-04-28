أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. البامية تنخفض 15جنيها فى الكيلو

كتب أحمد حمادة

وانخفض سعر الطماطم ليتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو مقابل 3-6 جنيهات للكيلو كما انخفضت أسعار البامية 15جنيها في سعر الكيلو لتتراوح بين 15-25 جنيها للكيلو مقابل 30-40 جنيها للكيلو، وانخفضت البسلة لتتراوح بين 3-5 جنيهات مقابل 3-6 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها مقابل 7-11 جنيها للكيلو، وانخفض سعر الفاصوليا ليتراوح بين 4-7جنيهات للكيلو مقابل 5-9 جنيهات للكيلو.

وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات، وتراوحت واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.